Xuxa faz vídeo contra Bolsonaro e conta sobre o abuso infantil que viveu

A apresentadora Xuxa Meneghel postou nas redes sociais um vídeo em repúdio às falas do presidente Bolsonaro (PL) sobre as adolescentes venezuelanas que moram em São Sebastião, no Distrito Federal. "Eu estou enojada", comentou a apresentadora.

"Família tradicional ou não tradicional: não se cale, não aceite, vote contra esse senhor", escreveu Xuxa na legenda da postagem, feita nessa quarta-feira (19/10). "Eu estou enojada. Ali é exploração sexual. Eu não vou me calar. Estou aqui pedindo para não deixar isso em branco. Não votem nesse homem. Meu voto ele nunca vai ter."









"Nenhuma menina de 14 ou 15 anos se prostitui. Isso é exploração"





Xuxa tem sido bastante atacada por bolsonaristas por ter estrelado o filme Amor Estranho Amor ainda no início da carreira. Lançado em 1982, o longa de Walter Hugo Khouri aborda o tema da exploração sexual infantil. Apoiadores do presidente têm usado as redes sociais para criticar a apresentadora e afirmar que o filme promove a pedofilia, mesmo não sendo verdade.





"Quem fala aqui não é aquela menina que fez o papel no filme. Estou aqui como apresentadora, filha, mulher e mãe. Queria deixar claro para vocês que nenhuma menina de 14 ou 15 anos se prostitui. Isso é exploração", afirmou Xuxa.





No mesmo vídeo, a "rainha dos baixinhos" conta um relato pessoal de como foi abusada sexualmente quando ainda era criança. "Nossa cultura, em vez de apontar o dedo na cara desses velhos, culpa as meninas por estarem naquele lugar e daquele jeito", criticou.





A apresentadora também voltou a criticar a fala do presidente Jair Bolsonaro, que afirmou ter pintado um clima com adolescentes venezuelanas e que elas estariam "ganhando a vida", insinuando que as meninas eram garotas de programa. "Nenhuma criança de 13 e 14 anos se prostitui. Isso é exploração sexual", reforçou a cantora.





Meneghel já tinha condenado a fala do presidente em outra postagem. "Eu fiz um filme, ou seja, FICÇÃO e sou chamada de pedófila pelos bolsominions. E esse senhor diz que 'pinta um clima' com uma adolescente de 13/14 anos (isso não é filme tá?) e é chamado de que???", postou.





Xuxa destacou que a fala de Bolsonaro não pode cair no esquecimento e relembrou o testemunho de Damares sobre casos de exploração sexual que ocorrem na Ilha de Marajó . A senadora eleita afirmou, sem provas ou denúncias ao Ministério Público, supostos casos de turismo sexual infantil, na região paraense. “Isso vai continuar existindo no nosso país enquanto pessoas que sabem disso através de fotos, como aconteceu com a ministra (se referindo a Damares), não denunciarem. Peço muito as pessoas que denunciem”, apelou Xuxa no vídeo.





*Estagiária sob supervisão de Andreia Castro