Alexandre Silveira é o convidado de hoje do 'EM Entrevista'

Lula e Alexandre Silveira foram aliados no 1º turno das eleições (foto: Ricardo Stuckert/PT)

O senador Alexandre Silveira (PSD) é o convidado dodesta terça-feira (18/10). Ele é um dos coordenadores da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Minas Gerais e comentará os desafios do segundo turno das eleições.A conversa com o parlamentar começa às 14h30 e será transmitida ao vivo pelo canal do Portal Uai no YouTube Nascido em Belo Horizonte, o ex-secretário de Estado de Saúde e delegado da Polícia Federal iniciou a carreira política em 2006, quando foi eleito deputado estadual.Neste ano, Alexandre assumiu o cargo no Senado após o titular, Antônio Anastasia, ocupar a vaga de Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).Silveira, de 52 anos, disputou a reeleição no último dia 2 de outubro, mas foi derrotado pelo candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL), Cleitinho Azevedo (PSC).O aliado de Lula recebeu 3.679.392 votos, ante 4.268.193 do bolsonarista. Na disputa presidencial no estado, o petista ficou à frente do presidente no primeiro turno, com 48,29% a 43,6%.

O "Beabá da Política"