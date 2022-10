PP entra com representação na Câmara para pedir cassação de André Janones

Por Luana Pedra

O partido Progressistas (PP) entrou com uma representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, pedindo a cassação do deputado federal André Janones (Avante-MG) pela divulgação de supostas fake news e quebra de decoro parlamentar. O pedido foi feito pelo presidente do partido, o deputado Cláudio Cajado.