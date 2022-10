Renan Calheiros elogia Lula no debate e ataca Bolsonaro: 'Ele vai pagar'

Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, o senador Renan Calheiros (MDB) afirmou, nesta segunda-feira (17/10), que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhou o debate da Band, transmitido na noite desse domingo (16/10).Renan foi relator da comissão que investigou a conduta do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a pandemia e a crise no Amazonas.

“Lula ganhou o debate e vai ganhar a eleição. Ponto alto foi o combate à COVID, um dos piores no mundo. A CPI provou como Bolsonaro sabotou vacinas e prescreveu remédios inúteis. Por isso o indiciamos em 9 crimes. Ele vai pagar”, escreveu o senador nas redes sociais.

Na semana passada, Lula fez elogios a Renan e ao relatório da CPI da COVID. No post, feito no Twitter, Lula disse que, caso seja eleito, vai usar o relatório feito por Calheiros para poder quebrar os sigilos impostos pelo presidente.

“O trabalho do Renan Calheiros como relator da CPI da COVID foi uma obra-prima. É com esse relatório, e com a quebra de sigilo de 100 anos do Bolsonaro, que nós vamos mostrar quem está sendo honesto no Brasil”, escreveu Lula.









O texto indica que as orientações dadas pelo governo federal, seja nas declarações do presidente Jair Bolsonaro ou nas informações divulgadas pelo Ministério da Saúde, mostram que o objetivo dos mandatários era expor os brasileiros ao contágio em massa, buscando eliminar a pandemia por meio da chamada imunidade de rebanho.





Bolsonaro também é indicado pelos crimes de caso de epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, incitação ao crime, charlatanismo, prevaricação, crimes contra a humanidade e crimes de responsabilidade.