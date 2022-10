Bolsonaro crítica Moraes: 'Não aceita sugestões'

Por Vinícius Prates

Jair Bolsonaro em entrevista a Rádio Tupi, nesta manhã (foto: Reprodução/YouTube)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a disparar criticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes. Durante entrevista a, na manhã desta segunda-feira (17/10), Bolsonaro disse que o ministro não "aceita sugestões", em referência às recomendações feitas pelas Forças Armadas, integrante da Comissão de Transparência Eleitoral.





Antes de criticar Moraes, o presidente respondeu se acreditava que as urnas eram confiáveis. "Diz a Justiça Federal que as urnas são inauditáveis, não existe sistema eletrônico que seja perfeitamente blindado, se nunca teve, vai chegar a hora. O que a gente sempre busca é mais uma camada de transparência, e no momento, como as F orças Armadas foram convidadas a integrar uma Comissão de Transparência Eleitoral , eu não dou palpite", disse o presidente.

Bolsonaro disse que fica "preocupado" com as reações de Moraes em negar as sugestões da Comissão. "Repito, essa questão está certa, da minha parte, das Forças Armadas, que foram convidadas a participar daquela tal de Comissão de Transparência Eleitoral", disse Bolsonaro.