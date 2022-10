Lula aborda universidades; Bolsonaro responde sobre Auxílio Brasil

Lula e Bolsonaro durante debate presidencial da TV Band (foto: Reprodução/YouTube Band Jornalismo)

Debate da Band

Na primeira pergunta de um presidenciável no debate da TV Band, na noite deste domingo (16/10), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) questionou Jair Bolsonaro (PL) sobre o número de universidades e escolas técnicas abertas durante o mandato do presidente. O candidato à reeleição respondeu sobre Auxílio Brasil."Primeiramente, o senhor Lula confunde auxílio emergencial com auxílio Brasil. O auxílio emergencial, de R$ 600, e o senhor que fala tanto de pobre, deixar bem claro, durante o ano de 2020, quando o povo foi obrigado a ficar em casa, não por decisão deste presidente, mas por decisão de muitos governadores do seu partido, eles iam morrer de fome. E só de auxílio emergencial em 2020, nós gastamos o equivalente a 15 anos de Bolsa Família", afirmou Bolsonaro.Lula insistiu na pergunta, e Bolsonaro respondeu: "Senhor Lula, durante a pandemia, dois anos as universidades ficaram fechadas. Não tinha cabimento você abrir universidade para ficar fechada".Na sequência, o petista afirmou que houve uma universidade colocada de pé no governo Bolsonaro. "Ele não quer dizer que, vergonhosamente, ele fez uma universidade em Tocantins, que a presidente Dilma (Rousseff) que tinha aprovado (...) Eu não vou perguntar de universidade já, porque o senhor parece que não sabe".