Nikolas compartilha vídeo do Portal Uai com Janones sobre orçamento secreto

Deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) é cabo eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press)

O deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) partilhou no seu Twitter, uma entrevista editada do também deputado André Janones (Avante-MG), ao, sobre o orçamento secreto. Os parlamentares vêm se provocando constantemente nos últimos dias. Os dois são impostantes cabos eleitorais do presidente Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), respectivamente.

"Orçamento secreto é como era antes que o ministro dava só para os apaniguados dele, para quem ele queria. Hoje quem faz isso é o Congresso Nacional e não só os ministros. Não mudou nada, era uma porcaria e continua uma porcaria", afirmou Janones ao ser questionado pela jornalista Bertha Maakaroun se participa do orçamento secreto Na época, Janones disse que durante o "governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT tinha acesso a isso".Contudo, na continuação da fala do então candidato à presidência, Janones falou que "só trocou a quadrilha. O chefe da quadrilha. O modus operandi é o mesmo". Para na sequência afirmar que "eu não me vendo para quadrilha do PT. Eu não me vendo para quadrilha do Bolsonaro".Desde o início de agosto, o deputado mineiro aceitou retirar sua candidatura ao Palácio do Planalto para apoiar o petista. Antes do acordo, Janones, que já critivava abertamente o atual governo, já havia se manifestado favorável à Lula caso o segundo turno tivesse a atual configuração.