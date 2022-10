Pablo Marçal se elege deputado federal em SP, após retotalização de votos

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo tomou decisão após Justiça retirar júdice da candidatura (foto: Reprodução/Instagram/@pablomarcal1)





No fim de setembro, Marçal teve seu pedido de candidatura rejeitado pelo TRE-SP por não apresentar documentos necessários. Por isso, o deputado eleito concorreu ao pleito sob judice. Até a decisão favorável da Justiça, a votação de Marçal (243.037 votos) não foi considerada na definição de eleitos.









Com a entrada de Marçal, Luiz Paulo Teixeira Ferreira, da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) saiu da condição de eleito e se tornou 1º suplente. A alteração favorece a base aliada do presidente Jair Bolsonaro (PL), que já possui maioria considerável no Congresso Nacional.

A retotalização dos votos não altera as eleições majoritárias.

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) informou, nesta sexta-feira (14/10), que Pablo Marçal (PROS-SP) teve o judice retirado de candidatura e após retotalização dos votos, foi eleito deputado federal. O procedimento considera alterações no julgamento das candidaturas ocorridas até 13 de outubro.