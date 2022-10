Datafolha: 96% dão certeza de voto no 2º turno; 2% pretendem faltar

Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputam segundo turno das eleições para presidente da República (foto: REUTERS/Ueslei Marcelino)

O Datafolha colheu informações sobre a participação dos brasileiros no segundo turno das eleições. De acordo com pesquisa divulgada nesta sexta-feira (14/10), 98% dos entrevistados pretendem votar no dia 30 de outubro, sendo que 96% deram certeza e 2%, talvez. Outros 2% não querem comparecer às urnas.Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) passaram à segunda etapa da disputa para a presidência da República. O petista recebeu 57,2 milhões de votos, e o presidente 51 milhões.

Conforme o Datafolha, não há diferença nessa avaliação entre os eleitores de Lula e Bolsonaro. Nos dois grupos, 99% pretendem ir votar (98% com certeza e 1% talvez) e 1% não pretende.

A nova pesquisa Datafolha, contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, ouviu 2.898 pessoas entre os dias 13 e 14 de outubro em 180 municípios.



A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número BR-01682/2022.