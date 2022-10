Flávio Bolsonaro após novo Datafolha: 'Mais um crime'

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reclama de institutos de pesquisa e afirma que eles mentem (foto: EVARISTO Sá/AFP)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, nesta sexta-feira (14/10), em suas redes sociais que os institutos de pesquisa erram intencionalmente para "enganar" a população."Mais um crime ocorreu hoje! E foi praticado pelo DataFolha! Eles mentem pois querem o ex-presidiário no poder!", afirmou o filho '01' do presidente Jair Bolsonaro (PL).Na postagem também aparece um vídeo que afirma que os institutos mentem com a intenção de tirar o presidente. Entre as pesquisas citadas estão as do Datafolha e do Ipec, que apontaram a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no primeiro turno, com 50% e 51% respectivamente.A mensagem vai ao encontro de comentários feitos por bolsonaristas que questionam a isonomia das pesquisas eleitorais. Durante o primeiro turno, pesquisas como a Veritá, Brasmarket, Equilibrio e Futura/ModalMais indicaram Bolsonaro liderando a corrida eleitoral.Na postagem, Flávio afirmou que a abertura de uma "CPI dos Institutos de Pesquisa vai funcionar e eles precisam dar uma resposta para os brasileiros".