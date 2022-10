Zema questiona ausência de Pimentel e Dilma no ato de Lula: 'Escondem'

Zema criticou ato de Lula em Belo Horizonte (foto: Alexandre Guzanshe/EM; Jair Amaral/EM/D.A Press;)



Por: Ana Mendonça

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que dá seu apoio à campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), usou as redes sociais, nesta segunda-feira (10/10), para criticar o comício feito pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato ao Planalto, em Belo Horizonte, ontem, domingo (9/10).





Lula esteve em BH ao lado de políticos e personalidades. Entre eles, Gleisi Hoffmann (PT), Patrus Ananias (PT), Duda Salbert (PSOL), Lohana França (PV), Alexandre Silveira (PSD), Alexandre Kalil (PSD) e o prefeito da capital mineira, Fuad Noman (PSD). Também estava no local o cantor Chico Buarque.

“No comício do PT ontem em Belo Horizonte, duas pessoas não apareceram, né? O ex-governador Fernando Pimentel e a ex-presidente Dilma. Porque será que eles ficam escondendo as pessoas?”, questionou Zema no Instagram.





Durante visita a BH, o petista comentou o apoio do governador ao presidente Jair Bolsonaro na corrida eleitoral e disse que o povo "sabe o que quer". Em coletiva de imprensa, Lula disse que os mineiros "têm consciência do que está acontecendo no país" e que a oposição não pode pensar "que o povo é gado".





Zema também respondeu o ex-presidente. Nas redes, o governador, relembrou mais uma vez, a gestão petista no estado.

"No governo PT em Minas teve posto de saúde fechado, merenda sopa de arroz, hospitais abandonados, estradas sem qualquer manutenção e servidores com salários atrasados. O mineiro não é gado. É povo sábio e honrado, que do PT já tá vacinado", respondeu Zema nas redes sociais.