Rua de evento com Bolsonaro em BH é liberada após suspeita de bomba

Mariana Costa e Matheus Muratori









No Teatro Sesiminas, localizado nesta via, A Rua Padre Marinho, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste de Belo Horizonte, foi liberada às 21h desta quinta-feira (6/10), após cerca de uma hora e meia fechada por conta de uma suspeita de bomba.No Teatro Sesiminas, localizado nesta via, ocorria um evento com Jair Bolsonaro (PL), presidente da República e candidato à reeleição em 2022.



O item suspeito era uma caixa de papelão que estava posicionada em cima de uma lixeira na frente do teatro. O incidente obrigou os presentes a saírem pela porta dos fundos do teatro, na Rua Álvares Maciel, e causou aglomeração dentro do espaço.





Bolsonaro saiu em segurança do teatro, mas não falou com a imprensa após o evento. Uma entrevista coletiva aconteceria depois da participação do presidente, mas não foi realizada.





Os trabalhos dos agentes começaram por volta de 19h30, próximo ao fim do discurso de Bolsonaro no evento.

Depois que todos os presentes ao evento deixaram o teatro e o estacionamento em frente ao local foi esvaziado, um homem do esquadrão antibombas amarrou uma corda à caixa e a puxou. O objeto caiu no chão, perto das grades em frente ao teatro. Em seguida, o agente pegou a caixa, a colocou em uma sacola preta e a levou para o interior de uma viatura.

Após alguns minutos, a via foi liberada pelos policiais. Segundo informações do Batalhão de Operações Especiais (Bope), não havia material explosivo no interior da caixa. Porém, a corporação não informou que tipo de material estava dentro do objeto.