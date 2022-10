Mesário de MG pede desculpas por informação falsa sobre diferença de votos

Mecânico de 40 anos afirmou ter cometido um "equívoco" (foto: Reprodução/Youtube)

Após ser desmentido pelo TRE-MG, o mesário de Sete Lagoas que propagou informações falsas sobre a votação na seção em que atuou publicou um vídeo pedindo desculpas pelo equívoco.O homem - um mecânico de 40 anos que trabalhou como mesário na seção 79, Zona Eleitoral 322 da cidade mineira - havia divulgado nas redes sociais que, ao longo da votação no local, compareceram 240 pessoas. A apuração, contudo, teria computado 280 votos.No vídeo de retratação, o mesário diz que se equivocou com a contagem dos votos. "Estou me desculpando aí com a galera. E vamos juntos", finaliza o mecânico.