Porto Alegre: veja como foi o resultado do 1º turno

Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite disputam 2º turno no RS (foto: Onyx Lorenzoni: Alan Santos/PR - Gustavo Mansur/ Palácio Piratini/Divulgação)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o candidato com o maior número de votos no 1º turno das eleições em Porto Alegre, no último domingo (2/10). Ele recebeu 412.553 votos, 49,83% do total.

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, ficou em 2º lugar na capital do Rio Grande do Sul. Ele obteve 323.857 votos, 39,11% do total. Em seguida, Simone Tebet (MDB) recebeu 5,49% dos votos (45.455), seguida por Ciro Gomes, com 3,93% (32.531 votos), e Felipe D'Avila, com 0,97% (8.034 votos).

No Brasil, Lula obteve 48,43% do total, com 57.259.504 votos, e Bolsonaro 43,2% do total, com 51.072.345 votos. Tebet teve 6,34% (1.625.596 votos), Ciro 3,5% (898.540), Felipe D'Avila 0,72% (183.719) e Soraya Thronicke 0,6% (153.601).

A abstenção em Porto Alegre foi de 22,48%, com 248.383 eleitores ausentes. Para a presidência, foram 13.601 votos em branco (1,88%) e 14.743 votos nulos (1,72%).

PSDB e PL disputam 2º turno no Rio Grande do Sul

Para o governo do estado, o deputado federal e ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro Onyx Lorenzoni (PL) recebeu 37,5% dos votos gaúchos (2.382.026). Ele disputa o 2º turno com o atual governador Eduardo Leite (PSDB), candidato à reeleição, que obteve 26,81% do total (1.702.815 votos).



Edegar Pretto (PT) ficou em 3º, com 0,04% de diferença para Leite: 26,77% do total (1.700.374 votos). Luis Carlos Heinze (PP) teve 4,28% do total (271.540 votos) e Argenta (PSC) 2%, com 126.899 votos.



Na capital, Leite ficou em 1º com 32,85% dos votos (262.770), Edegar Pretto ficou em 2º com 32,26% (258.063 votos) e Lorenzoni em 3º com 28,66% (229.274 votos). Vieira da Cunha (PDT) teve 2,42%, com 19.386 votos, e Heinze 1,59%, com 12.684 votos no total.

4,95% dos eleitores de Porto Alegre votaram em branco, com 32.245 votos; 2,57% nulo, totalizando 21.971. O total de abstenções na cidade foi de 248.201 votos, 22,52% do eleitorado.