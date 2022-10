Belo Horizonte: veja como foi o resultado do 1º turno

Votação na Escola Estadual Sagrada Família, em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição, foi o candidato com o maior número de votos no 1º turno das eleições em Belo Horizonte, no último domingo (2/10). Ele recebeu 699.105 votos, 46,6% do total.Em 2º lugar na capital ficou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 638.002 votos, 42,53% do total.Em seguida, Simone Tebet (MDB) obteve 5,49%, com 82.297 votos; Ciro Gomes (PDT) recebeu 3,66% do total, com 54.904 votos; e Felipe D'Avila obteve 1,01%, com 15.114 votos.A eleição em Belo Horizonte teve 21,78% de abstenção. Votos em branco foram 4,1% do total (64.277) e nulos 6,25% (98.207).No Brasil, Lula obteve 48,43% do total, com 57.259.504 votos. Bolsonaro obteve 43,2% do total, com 51.072.345 votos. Tebet teve 6,34% (1.625.596 votos), Ciro 3,5% (898.540), Felipe D'Avila 0,72% (183.719) e Soraya Thronicke 0,6% (153.601).





Governador

Romeu Zema (Novo) foi reeleito governador do estado e teve 46,56% dos votos de Belo Horizonte, um total de 655.517. O 2º colocado, o ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD), obteve 42,54% do total de votos belorizontinos, 598.955 votos. Carlos Viana (PL) obteve 9,17% dos votos, com 129.153; Marcus Pestana (PSDB) 0,55% (7.727) e Lorene Figueiredo (PSOL) 0,5% (7.070 votos totais).



No estado, Zema e Kalil tiveram 56,18% (6.094.136 votos) e 35,08% do total (3.805.182 votos), respectivamente. Viana teve 7,23%, Pestana 0,56% e Lorene 0,41%.