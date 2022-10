Carlos Viana (PL), candidato derrotado do PL ao governo de Minas: "Me sinto muito honrado pela votação que tive entre os três nomes para governo do estado. Vamos em frente, há muito trabalho por Minas Gerais a ser feito"

O senador Carlos Viana (PL), colocado na terceira posição na candidatura ao governo de Minas Gerais, agradeceu a confiança e o apoio de todos que o acompanharam em sua campanha eleitoral, em especial ao seu candidato a vice, coronel Wanderley Amaro (Republicanos). O parlamentar teve 7,23% dos votos, equivalente a 783.800 votos entre 16.271.013 eleitores. O senador votou pela parte da manhã de ontem, na Escola Estadual Helena Pena, no Bairro Sagrada Família, Região Leste de Belo Horizonte, acompanhado da família. Viana acompanhou a apuração com sua equipe e a família.

Apesar da vitória de reeleição do governador Romeu Zema (Novo), Viana acredita que saiu vitorioso das eleições e enfatizou a democracia. “Saímos vitoriosos dessa disputa. Venceu a democracia, venceu a vontade do povo e eu, como político, estou como senador, nesses últimos três para quatro anos. Me sinto muito honrado pela votação que tive entre os três nomes para governo do estado. Vamos em frente, há muito trabalho por Minas Gerais a ser feito”, disse Viana.

O senador destacou que vai continuar trabalhando por Minas Gerais e defendendo os interesses do estado, com o intuito de construir “um futuro melhor”. “Minas Gerais merece nosso esforço e o Brasil merece todo nosso trabalho. Eu sigo como senador defendendo os interesses do nosso estado, trabalhando pelos mineiros, para que construamos um futuro melhor”, declarou Viana após o resultado.

Lorene Figueiredo (PSOL), quinta colocada na corrida eleitoral com 44.898 votos, agradeceu o apoio ao projeto apresentado. “Defendemos, com coragem e esperança, a transformação dessa política de fome e morte que imperou no Brasil e em Minas Gerais nos últimos quatro anos. Seguiremos atentos e fortes na oposição a esse governo que quer entregar a nossa Serra do Curral para as mineradoras e privatizar os serviços públicos!”, comentou a professora da UFJF, seguindo na tônica da campanha de criticar o projeto adotado pelo governador reeleito Romeu Zema (Novo).