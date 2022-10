Lula sobre 2º turno: 'Convencer a sociedade brasileira'

Minas Gerais deve ser um deles, apesar de seu candidato ao governo Alexandre Kalil (PSD) ter sido derrotado em 1º turno (foto: Natasha Werneck/EM/DA PRESS)





“A partir de amanhã tem campanha. Vamos ter que fazer mais mais ato público, mais comicio, debate, conversar com as pessoas e vamos ter que convencer a sociedade brasileira com aquilo que estamos propondo. Nossa presidente (do PT, Gleisi Hoffmann) tem uma tarefa importante que é conversar com as outras forças políticas que disputaram as eleições. E é o seguinte: a luta continua até a vitória final”, afirmou.





Lula compartilhou ainda seus planos já para esta segunda-feira (3/10). O candidato disse que vai se reunir com sua equipe para traçar um roteiro de campanha para as próximas semanas em cidades estratégicas.



O cronograma vai incluir municípios mineiros, em que pese o candidato apoiado pelo petista para governo de Minas, Alexandre Kalil (PSD), ter sido derrotado em 1º turno.



O coordenador de campanha de Lula estado, Reginaldo Lopes (PT), afirmou que o petista voltará a Minas, segundo maior colégio eleitoral do país, para dialogar com os eleitores mineiros.

Com 48,4% dos votos válidos no primeiro turno da corrida presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) agora sai em campanha para tentar manter a vantagem no 2º turno.Na Avenida Paulista, onde falou com a imprensa logo após a confirmação do resultado, Lula disse que, agora, seu papel é “convencer a sociedade brasileira” das propostas que tem para o país nos próximos quatro anos.