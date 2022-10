Cláudio Castro foi reeleito com mais de 58% dos votos (foto: Governo do Rio de Janeiro/Divulgação)



Cláudio Castro (PL) foi reeleito governador do Rio de Janeiro. De acordo com as informações do Tribunal Superior Eleitoral, o candidato teve mais 4.800.000 votos.









Marcelo Freixo (PSB) ficou na segunda colocação e recebeu mais de 2.200.000 milhões de voto.

Eleições