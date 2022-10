Padre Kelmon é recebido ao som de 'Viva São João'

Na manhã deste domingo, o candidato compareceu em uma escola no Bairro do Cabula, em Salvador. (foto: DIVULGAÇÃO)

Padre Kelmon (PTB) foi recebido ao som de “Viva São João” e jingle do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao descer de um voo em Salvador, o padre foi questionado se ele iria para uma “festa junina”.A brincadeira viralizou depois da fala da candidata do União Brasil, Simone Thronicke, insinuou que o padre não era verdadeiro, mas de festa junina Na manhã deste domingo, o candidato compareceu a uma escola no Bairro do Cabula, em Salvador. No local, Kelmon indicou o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) como uma opção de voto para os seus eleitores."Vamos definir esta eleição no primeiro turno. Nós temos hoje no Brasil duas candidaturas de direita: Padre Kelmon de direita, Bolsonaro de direita. Você escolhe: o padre ou Bolsonaro", afirmou em entrevista à imprensa pouco depois de votar em Salvador.