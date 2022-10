Confira como votaram brasileiros fora do país

Em Paris, local de votação para quem mora na França, 7.520 (77,5%) votaram em Lula, e 1.335 (13,7%), em Bolsonaro (foto: Reprodução)



Acompanhe em tempo real a apuração de votos. Enquanto no Brasil os eleitores precisam esperar até a votação ser finalizada às 17h (horário de Brasília) para começar a apuração, em 59 países os boletins de urna já estão sendo divulgados nas redes sociais.













EM ISRAEL



Votos em 3 das 4 urnas apuradas:

Bolsonaro: 258

Lula: 234

Ciro Gomes: 9

Simone Tebet: 61



Em 2018, Bolsonaro teve 66% dos votos. pic.twitter.com/zU7PMHjYdQ %u2014 Instituto Brasil-Israel (@ibi_br) October 2, 2022 O Japão foi o primeiro país a divulgar resultados favoráveis a Bolsonaro. Um internauta divulgou fotos dos boletins de urna na capital Tóquio, todas com vitória do presidente.O Instituto Brasil-Israel (IBI) também confirmou vitória de Bolsonaro no país, com 45,97% dos votos, contra 38,63% de Lula.









%uD83D%uDDF3%uFE0FBOLETIM DA URNA:

%uD83D%uDCCDFrankfurt, Alemanha.

Lula vence em Frankfurt na Alemanha, com 1766 votos, contra 795 de Bolsonaro. https://t.co/Z9bcRy3vLM %u2014 Central Eleitoral (@CentralEleicoes) October 2, 2022 Boletins de Paris, na França, mostram que Lula obteve 77,5% dos votos, contra 13,7% de Bolsonaro. Em Frankfurt, na Alemanha, Porto, Portugal e Londres, na Inglaterra, os eleitores também preferiram o candidato do PT.Segundo o Tribunal Sueriror Eleitoral (TSE), houve um aumento de 39,21% de brasileiros aptos a votar nas eleições de 2022 em comparação com a de 2018, chegando a mais de 697 mil eleitores. Os países que já foram finalizadas as votações são: