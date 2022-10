Votação para presidente já se encerrou em 59 países, informa TSE (foto: Agência Brasil)

Até as 12h deste domingo (2/10), no horário de Brasília, a votação no primeiro turno das Eleições 2022 já havia se encerrado em 59 países, informou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os eleitores no exterior votam apenas para o cargo de presidente da República.

Neste ano, foram montadas seções eleitorais em 181 cidades estrangeiras. Segundo a Justiça Eleitoral, mais de 697 mil eleitores estão aptos a votar no exterior, aumento de 39,21% em relação às eleições gerais anteriores, em 2018.

Neste ano, pela primeira vez, todas as seções eleitorais do Brasil ficam abertas das 8h às 17h no horário de Brasília. Nas localidades com outro fuso horário, portanto, o horário é adaptado de acordo com o horário local.

A regra, entretanto, não se aplica aos eleitores das seções eleitorais no exterior, em que as urnas são abertas das 8h às 17h no horário local.