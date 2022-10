Qual é o número de Eduardo Bolsonaro para deputado federal?

Último dos filhos do presidente a se aventurar na política, o deputado federal Eduardo Bolsonaro é formado em direito (foto: Pablo Valadares/Camara dos Deputados)

O candidato Eduardo Bolsonaro (PL) disputa o cargo de deputado federal com o número 2222. Nas eleições de 2018, ele estava filiado ao Partido Social Liberal (PSL) e foi o parlamentar mais votado na história do país.Carioca, Eduardo Nantes Bolsonaro, 38 anos, é formado em direito, pós-graduado na Escola Austríaca de Economia pelo Instituto Mises Brasil e foi escrivão da Polícia Federal.Terceiro filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), ele é deputado federal pelo estado de São Paulo desde 2015. Em 2018, foi reeleito, com cerca de 1,8 milhão votos, sendo o mais votado da história do país. As bandeiras, conservadoras, são as mesmas de Jair Bolsonaro : defende a escola sem partido, faz oposição ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e é contra a política de cotas.