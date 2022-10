Ipec e Datafolha serão divulgadas juntas hoje, às 18h

Um dia antes das eleições, o destaque dessa vez será a os votos válidos (foto: Tv Globo/Reprodução)





Pesquisas foram encomendadas pela TV Globo. Uma hora antes, a partir das 17h, serão publicadas também as intenções de voto para as disputas pelos governos de 16 estados.









Pesquisa Ipespe: Lula tem 49% dos votos válidos; Bolsonaro, 35% Um dia antes das eleições, o destaque são os votos válidos, já que são eles que definem o resultado da eleição.









Além da pesquisa nacional, serão divulgados também levantamentos do Datafolha sobre as disputas pelos governos de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E do Ipec sobre Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal, Pernambuco, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Paraná, Paraíba, Goiás, Bahia, Maranhão e Ceará.

Será divulgado, neste sábado (1/10), às 18h, os resultados das pesquisas de intenção de voto do Ipec e Datafolha sobre a disputa pela Presidência.