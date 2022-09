Weintraub faz promessa caso Bolsonaro ganhe no 1° turno; veja qual foi

'Padre Pokemón'

O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub dúvida de uma vitória do presidente Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno das eleições presidenciais, que será realizada neste domingo (02/10) em todo Brasil, e fez uma promessa para seus seguidores caso ela aconteça."Se Bolsonaro ganhar no primeiro turno, venho sem camisa e com a gravata na testa", garantiu Weintraub em live em seu canal de Youtube nesta sexta-feira (30/09). Segundo ele, o discurso bolsonarista que aposta na vitória do presidente da República no primeiro turno é uma 'palhaçada'.Weintraub foi ministro do Governo Bolsonaro entre 2019-2020 e é candidato a deputado federal por São Paulo nas eleições de 2022. Desde o início de 2022, Weintraub intensificou as críticas ao presidente Bolsonaro, principalmente por causa da relação com o Centrão. O ex-ministro do MEC, inclusive, acusa Bolsonaro de demiti-lo para viabilizar a entrada do bloco no governo federal.Apesar disso, Weintraub já oficializou seu voto em Bolsonaro nas eleições presidenciais, mas aposta na vitória do ex-presidente Lula (PT) no segundo turno."Ele (Lula) não leva no primeiro turno, é a minha opinião. Lógico que eu posso tá errado. Lula leva no primeiro turno? Tem chance, mas acho muito pouco provável", analisou Abraham Weintraub na live."O meu principal prognóstico é que ele (Lula) ganha apenas no segundo turno. Isso não é só eu que to falando", disse, referindo-se análises de consultorias do mercado financeiro. "É muito difícil do Bolsonaro tirar a vantagem que o Lula tem sobre ele nessas três semanas (antes do segundo turno)", completou.Por outro lado, Weintraub acredita que o grande vencedor das eleições de 2022 será o Centrão. "O Centrão vai sair como o grande vencedor dessa eleição. Quem saiu derrotado? Nós conservadores, as pessoas que foram para a Av. Paulista em 2015/2016 (nos protestos anti-PT e 'Fora, Dilma')", comentou.Ele culpa a família Bolsonaro pelo resultado que dá a vitória a Lula e o Centrão nas eleições de 2022. "Graças a família Bolsonaro (o Centrão será o grande vencedor). A família Bolsonaro se corrompeu e entregou o futuro das nossas famílias para eles se darem bem", analisou.Weintraub também ironizou o candidato Padre Kelmon (PTB) enquanto analisava o desempenho de Bolsonaro no debate da TV Globo, realizado na noite dessa quinta-feira (29/09)."Padre Pokémon, sei lá o nome do cara", disse ao analisar a 'dobradinha' feita entre o candidato do PTB e o presidente Bolsonaro no debate. O ex-ministro da Educação não acredita que a aliança entre os dois tenha capacidade de reverter o favoritismo do ex-presidente Lula (PT) nas urnas.