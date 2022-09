Qual é o número de Lorene Figueiredo na disputa ao governo de Minas?

Candidata do Psol é historiadora e defende a educação e minorias sociais (foto: foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 11/7/22)

A candidata ao governo do estado de Minas Gerais pelo Partido Socialismo e Liberdade (Psol) é Lorene Figueiredo , que disputa as urnas com o número 50.

Lorene Figueiredo de Oliveira nasceu no Rio de Janeiro em 1966 e é professora da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), na Zona da Mata. Filiada ao Psol desde 2016, foi candidata a deputada estadual por Minas Gerais em 2018 e a prefeita de Juiz de Fora em 2020.

Se formou em História na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e é mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e doutora em Políticas Públicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

