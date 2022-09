Sistema de alerta recebe denúncia de desinformação sobre eleições

Registrar um alerta é bem simples e é feito no próprio site do TRE-MG (foto: Reprodução ) Viu algum conteúdo duvidoso ou uma informação falsa circulando por aí sobre o processo eleitoral? Saiba que você pode fazer denúncia e ela será apurada. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) criou um Sistema de alerta de desinformação contra as eleições, que está igualmente disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG).





Por meio desse canal, o eleitor pode enviar denúncias de violações de termos de uso de plataformas digitais, especificamente relacionadas com a desinformação (fake news) ou com o disparo em massa sobre urnas e o trabalho feito pela Justiça Eleitoral.



Mas atenção: o TSE avisa que desinformação sobre candidatos e partidos políticos, sem relação com o trabalho realizado pela Justiça Eleitoral, não será processada pela plataforma.





As fake news alvo da iniciativa dizem respeito aos seguintes temas: fraude eleitoral; adulteração de votos; contagem fraudulenta de votos; violação das urnas; urnas inauditáveis; resultado equivocado da eleição; ataque hacker às urnas/ao TSE; informações falsas sobre horários, locais, ordem de votação e documentos exigidos; contas falsas da Justiça Eleitoral; e ameaças aos locais de votação.





Registrar um alerta é bem simples e é feito no próprio site do TRE-MG. Após informar o tipo de denúncia e confirmar se a mensagem se refere ao processo eleitoral, basta responder as questões que seguem e enviar o link contendo a publicação conteúdo suspeito e/ou anexar arquivo com a desinformação.