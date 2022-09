Ciro afirma que há 'roubalheira' no governo Bolsonaro: 'Corrupção grossa'

O candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) voltou a acusar o presidente Jair Bolsonaro (PL) de corrupto. Em sua participação no Podcast Flow, nessa segunda-feira (26/9), disse que no governo Bolsonaro há uma "roubalheira" e alegou que as suas acusações contra a "corrupção grossa" do governo não sai nos jornais.

Na ocasião, Ciro relembrou algumas acusações que fez contra o presidente durante o debate do SBT, no último sábado (27/9).

"No debate do SBT eu tava do lado do Presidente da República, ele falou o negócio de corrupção. Eu falei, Bolsonaro anota aí: você vendeu a carteira de créditos do Banco do Brasil de R$ 3,7 bilhões por 700 e poucos milhões de reais pro BTG. Eu disse o valor, eu disse quem fez, eu disse quem comprou. Diz se saiu em algum jornal, alguma linha, Por quê? Porque o BTG é um desses bancos, cara", relembrou Ciro.