Pesquisa Genial/Quaest: Bolsonaro e Lula em empate técnico no Rio

Bolsonaro tem 39% das intenções de voto no Rio, Lula tem 37% (foto: Mauro Pimentel/AFP/Tulio Santos/EM/D.A Press)

Segundo a nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta terça-feira (27/9), o presidente Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão tecnicamente empatados na corrida eleitoral no estado do Rio de Janeiro. De acordo com o levantamento, 39% dos eleitores pretendem votar em Bolsonaro, enquanto 37% no Lula.