Pesquisa BTG: Bolsonaro e Ciro são os candidatos com maior rejeição

Presidente Jair Bolsonaro e Ciro Gomes são os candidatos à Presidência da República mais rejeitado entre os eleitores (foto: Miguel Schincariol/AFP) O presidente Jair Bolsonaro (PL) Ciro Gomes (PDT) são os candidatos à Presidência da República com maior índice de rejeição entre os eleitores, segundo pesquisa BTG/Pactual, divulgado nesta segunda-feira (26/9). De acordo com o levantamento, 56% dos eleitores não votariam de jeito nenhum em Bolsonaro e 52% não votariam em Ciro.













Já 40% dos entrevistados não votariam de forma alguma na senadora Simone Tebet (MDB) . No último levantamento, o número era de 37% dos eleitores. Vera Lúcia (PSTU) também é rejeitada por 40% dos eleitores.





Pesquisa estimulada de intenções de voto no 1º turno





Ainda de acordo com o levantamento, Lula tem 45% das intenções de voto. Presidente Jair Bolsonaro tem 35% . O terceiro lugar é de Ciro Gomes (PDT), com 7%. Seguido de Simone Tebet (MDB), com 4%. Felipe d'Ávila (Novo) e Soraya Thronicke (União) têm 1% cada. Os outros candidatos não pontuaram.





A pesquisa





A pesquisa foi realizada entre 23 e 25 de setembro com 2.000 entrevistados com 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais e o nível de confiabilidade é de 95%.



O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-08123/2022.