Candidatos à Presidência focam em indecisos na reta final

Tebet, Bolsonaro, Lula e Ciro entram na última semana do primeiro turno de olho nos indecisos (foto: AFP)

Seis dias separam os brasileiros do primeiro turno das eleições. São 156.454.011 eleitores aptos para ir às urnas e escolher seus candidatos para governador, deputados estadual e federal, senador e o presidente do Brasil. A disputa do Poder Executivo está polarizada entre dois candidatos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL). Respectivamente, são os dois melhores colocados nas principais pesquisas de intenção de voto. No entanto, a senadora Simone Tebet (MDB) e o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) também estão na caminhada para angariar votos nessa reta final.









O presidente não se aproximou de Lula , o que preocupou o QG bolsonarista. Sendo assim, nesta última semana, a intenção é focar no tema da corrupção, mostrar imagens do petista preso e, também, repetir o que a equipe de campanha chamou de “onda verde e amarela”. Como não foi possível utilizar as imagens dos atos da Independência, a campanha do presidente busca repetir o feito e reproduzi-lo nestes últimos dias anteriores ao primeiro turno.

Bolsonaro deve concentrar os atos e as motociatas em locais estratégicos para a campanha, como no Nordeste e no Sudeste. Nesse domingo (25/9), o presidente Bolsonaro cumpriu agenda em Brasília, no Núcleo Bandeirante. Lá, o presidente andou de moto e se encontrou com apoiadores. Na ocasião, Bolsonaro ainda participou de um churrasco e comeu frango assado.





No Nordeste, o presidente vai para Petrolina, no Pernambuco, e em Juazeiro, na Bahia, amanhã. Nos locais, Bolsonaro tenta movimentar um eleitorado que apoia, majoritariamente, o ex-presidente Lula. Já Braga Netto, vice na chapa de Bolsonaro, estará em Minas Gerais e visitará as cidades de Uberlândia e Araguari, no Triângulo.





Na quarta, dia 28, Bolsonaro e Braga Netto seguem com a campanha no Sudeste e vão ao maior colégio eleitoral do país. Os presidenciáveis têm atividades de campanha em São Paulo, na Baixada Santista. Quinta-feira, dia 29, o presidente confirmou presença no debate da Rede Globo, o último antes do pleito. Hoje, Bolsonaro participa de sabatina no Jornal da Record, que começa às 19h45, no estúdio em São Paulo.

A campanha do presidente em Minas Gerais afirmou que tentará fazer com que ele visite Belo Horizonte e algumas cidades da região metropolitana ainda esta semana. Bolsonaro concentrou grande parte da sua campanha no estado mineiro, inclusive inaugurando-a em Juiz de Fora, local em que sofreu o atentado à faca em 2018. Depois, o presidente voltou ao estado mais três vezes, sendo a última na semana passada, onde esteve em Divinópolis, na Região Centro-Oeste, e Contagem, na Grande BH. No dia 2 de outubro, dia da eleição, o presidente estará no Rio de Janeiro, local onde vota, assim como sua família.





Campanha pelo "voto útil"

Inaugurando a semana final, a campanha de Lula promove um evento junto a artistas, como Anitta, Caetano Veloso, Ludmilla e Chico Buarque, a favor do chamado “voto útil”. O evento vai focar nos indecisos e nos que declararam votar em branco ou nulo. O ato será em São Paulo, maior colégio eleitoral do Brasil, e que está com o eleitorado dividido entre o petista e o atual presidente, segundo as principais pesquisas de intenção de voto.





Havia a expectativa que Lula fizesse mais atos em São Paulo, junto a Fernando Haddad (PT), que concorre ao governo do estado, e que também fosse à Salvador para ajudar na campanha de Jerônimo Rodrigues (PT), que está em segundo lugar nas principais pesquisa de intenções de voto na Bahia, sendo o primeiro, o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil).

No entanto, o ex-presidente está preocupado com a qualidade de sua voz para o debate da Rede Globo. Lula pretende dar uma desacelerada nesta semana, para poupar a voz, considerando que o debate de quinta-feira será decisivo para o conseguir ou não levar a mensagem do “voto útil”, segundo sua campanha.





No fim de semana das eleições, Lula deve voltar a São Paulo, onde iniciou sua vida política e esperar o resultados das eleições na capital paulista. Nesse domingo (25/9), Lula cumpriu agenda de campanha no Rio de Janeiro e foi recebido na quadra da Portela por Iranette Ferreira Barcellos, a Tia Surica. No início do comício na quadra da escola de samba, o petista foi “coroado” pela sambista com um chapéu das cores azul e branco escrito “Presidente Lula”.



De olho nos grandes colégios eleitorais

Correndo contra o “voto útil” da campanha de Lula, Ciro Gomes (PDT) também começará a semana em São Paulo. De acordo com a equipe do presidenciável, Ciro estará na capital paulista hoje e amanhã. Até o fechamento desta matéria, a assessoria do ex-governador do Ceará não tinha confirmado qual será o teor dos compromissos de campanha. No entanto, o pedetista deve participar da sabatina do Jornal da Record, em São Paulo.





Na quarta e quinta-feira, ele estará no Rio de Janeiro, sendo que no dia 29 vai participar do debate da Rede Globo. Na sexta, o candidato viaja até o Ceará, onde vai ficar até o dia das eleições. Ciro também esteve ontem (25/9)no Rio de Janeiro, onde participou da caminhada da Rosa Vermelha, saindo de Copacabana. Posteriormente, o candidato visitou moradores do complexo da Rocinha.





Simone Tebet (MDB) corre contra o tempo para conseguir tirar os votos de Jair Bolsonaro e tentar chegar ao segundo turno das eleições. A estratégia é angariar os votos dos “bolsonaristas arrependidos”.