Datafolha: Zema cai e diferença para Kalil diminui

O governador Romeu Zema (Novo) teve queda de cinco pontos percentuais nas intenções de voto, segundo nova pesquisa do Datafolha, enquanto o ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD) cresceu três. Zema tinha 53% no levantamento de 15 de setembro e agora aparece com 48%. Já Kalil tinha 25% e agora chega a 28%. O senador Carlos Viana (PL) tem 4% (5% na última pesquisa). Vanessa Portugal (PSTU), Renata Regina (PCB) e Cabo Tristão (PMB) mantiveram 1%. Lourdes Francisco (PCO) e Lorene Figueiredo (Psol) e Marcus Pestana (PSDB) não pontuaram novamente. O tucano tinha 1% no último levantamento. Indira Xavier (UP), por não ter pontuado nas últimas pesquisas, não foi citada.





Ainda de acordo com o Datafolha, em eventual segundo turno, Zema teria 55% e Kalil, 33%. O Datafolha entrevistou 1.512 pessoas entre 20 e 22 de setembro em 81 cidades mineiras. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-08517/2022.