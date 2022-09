Cabo Tristão diz que vai conversar com Bolsonaro para crescer em MG

Cabo Tristão durante participação no 'EM' Entrevista, nesta quinta-feira (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) O candidato do PMB ao Governo de Minas, Cabo Tristão, afirmou nesta quinta-feira (22/09) que vai tentar se aproximar do presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta reeleição, para crescer nas eleições de 2022. Bolsonaro visita Minas Gerais nesta sexta-feira (23), quando estará em Divinópolis de tarde e em Contagem durante a noite.









O senador Carlos Viana (PL-MG) é, oficialmente, o candidato apoiado por Bolsonaro na disputa ao governo mineiro. Pesquisa Datafolha divulgada esta sexta mostra Tristão em quarto - junto de Vanessa Portugal (PSTU), Renata Regina (PCB), com 1%.

"O Viana, ele tem sim os méritos dele, é um senador da República, porém, ele não é o candidato oficial do Bolsonaro, e ele mesmo disse isso, ao vivo. E o presidente Bolsonaro, na minha terra lá em Juiz de Fora, no dia 16, ele disse: 'Para governador, vocês vão votar com a razão, vocês vão votar naqueles que vão realmente defender a direita conservadora em Minas Gerais'", também disse ao EM Entrevista, anteriormente.





Romeu Zema (Novo), governador que tenta reeleição, lidera com 48% das intenções de voto. Ele é seguido por Alexandre Kalil (PSD), com 28%, e Carlos Viana, com 4%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-08517/2022.

Eleições 2022

Para o Governo de Minas, Marcus Pestana (PSDB), Lorene Figueiredo (Psol), Indira Xavier (UP) e Lourdes Francisco (PCO) também estão na disputa.

O primeiro turno da eleição deste ano será em 2 de outubro. Em caso de segundo turno, ele acontecerá no dia 30 do mesmo mês.