Confira a agenda dos candidatos ao governo de MG nesta quinta (22)

Alexandre Kalil (PSD), Lorene Figueiredo (PSOL), Carlos Viana (PL) e demais candidatos ao governo de Minas cumpriram agenda nesta quinta-feira (22/9) (foto: Leandro Couri / Coligação Juntos pelo Povo de Minas Gerais/ Divulgação) Contagem regressiva: faltam 10 dias para o primeiro turno das eleições. Com isso, os candidatos ao governo de Minas Gerais correm para cumprir seus compromissos em diversas regiões do estado. Confira a agenda dos políticos nesta quinta-feira (22/9).

Romeu Zema





No período da tarde, Zema foi para Leopoldina, também na Zona da Mata, onde participou de uma caminhada e concedeu mais uma entrevista). Por fim, o candidato se reuniu com apoiadores e lideranças na Cooperativa Agropecuária.





O chefe do executivo estadual subiu o tom contra seus adversários nos últimos dias. Em propaganda eleitoral veiculada na TV, a equipe do governador utilizou uma entrevista que Kalil deu em junho deste ano à TV Capelinha , da cidade de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha. Na ocasião, o ex-prefeito de BH foi questionado pelo entrevistador, conhecido como “DJ Veneno”, sobre as dívidas de suas empresas. Nervoso, Kalil afirmou ter sido convidado para o programa para tratar de política.





A campanha de Romeu Zema utilizou trechos da entrevista em que Kalil aparece irritado e, principalmente, quando o pessedista ameaça o entrevistador de jogá-lo pela janela. Ao final da propaganda eleitoral, o narrador afirma que “Minas não merece isso”.





Alexandre Kalil

Por outro lado, Alexandre Kalil (PSD) também criticou o oponente nas eleições durante a agenda cumprida hoje em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Pela manhã, ele participou na cidade de um encontro com lideranças no Sindicato dos Empregados no Comércio de Uberlândia e Araguari (Secua).





Kalil também concedeu entrevistas aos veículos locais, onde voltou a falar sobre o Regime de Recuperação Fiscal (RRF), defendido por Zema. Segundo o ex-prefeito de Belo Horizonte, a proposta vai impedir o funcionamento de novos hospitais regionais.

“A maldade é o seguinte: iam abrir 11 hospitais regionais, agora a promessa é de abrir seis. Mas está proibida a contratação de pessoal. Agora, o Zema saiu com uma desculpa espetacular, genial. Diz que vai fazer PPP. No regime que ele impôs ao nosso Estado não pode, a contratação é zero. Se tiver de colocar um médico, não pode ", afirmou.

"Então, quando ele faz esse tipo de mentira, ele está sendo cruel com o pobre. Porque o povo pobre, das várias regiões do Estado, estão esperando esses hospitais, que só vão sair na hora que a gente sentar em Brasília (com o governo federal), rasgar esse regime imoral, indecente, e fazer um para Minas Gerais”, completou Kalil.





Ele continuou: “Parceria Público-Privada (PPP) implica em aumento de pessoal, aumento de despesa e contratação de pessoal do serviço público. Quando eu levantei isso, eles procuraram uma saída, porque tem um cara desse lado que não está deixando eles mentirem. (...) O governador está matando Minas Gerais e mente sabendo que está mentindo, explorando o desconhecimento de gente que mais precisa. Isso é cruel demais.”





Carlos Viana

O senador Carlos Viana (PL) cumpriu agenda em Belo Horizonte. Pela manhã, participou de um café com lideranças religiosas. Dezenas de pastores evangélicos da capital mineira o receberam e ele reforçou suas convicções religiosas. “Eu sou cristão evangélico e não escondo isso. São os preceitos bíblicos que norteiam a minha caminhada”, declarou.





“No entanto, serei um governador para todos os mineiros, seja qual for a fé que eles professem. Quero uma Minas com oportunidades iguais para todos, sem distinção de qualquer natureza. Eu amo vidas e quero que a população que necessita seja amparada pelo Estado”, afirmou.





À tarde, Viana seguiu para Montes Claros, no Norte de Minas, onde teve uma reunião com entidade de catadores de material reciclável e visitou a Feira de São José. Por fim, o candidato ainda visitou uma igreja evangélica.





Marcus Pestana

Marcus Pestana (PSDB) iniciou a agenda de campanha em um compromisso privado pela manhã. À noite, o candidato participou do lançamento do livro "A Rescisão do Acordo de Colaboração Premiada a partir do Sistema de Garantias Constitucionais", de Dimas A. Gonçalves Fagundes Reis, na Casa do Porto.





Ele também participou, remotamente, do debate aberto ao vivo da TV GOBON da Rede Maçonaria de Minas Gerais





Lorene Figueiredo

Cumprindo agenda em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Lorene Figueiredo (PSOL) caminhou pelas feiras de rua da cidade, conversando com eleitores e apresentando as propostas do seu plano de governo.





“Estamos nos últimos 10 dias para virar votos, eleger Lula primeiro turno, uma bancada do povo no legislativo, e levar Minas ao segundo turno para termos chance de derrotar Zema. Qualquer voto contra o Novo favorece essa possibilidade. Por isso, estamos nas ruas, intensificando a campanha e convidando os mineiros a votar no PSOL”, pondera a candidata.





E completa: “Para fortalecer as mulheres, o feminismo, as ideias de um novo futuro, de um estado sem fome e sem desigualdade. Fortalecer os que têm coragem de enfrentar as mineradoras, taxar os bilionários, mudar de verdade a estrutura social racista e misógina construída há tantas décadas no nosso país”.





Vanessa Portugal

Vanessa Portugal (PSTU) iniciou o dia com panfletagem na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e seguiu para uma roda de conversa com estudantes. Por fim, concedeu uma entrevista para o portal BHAZ.





Indira Xavier

A campanha de Indira Xavier (UP) visitou Pouso Alegre e Itajubá, no Sul de Minas. Em entrevista para a rede EPTV, a candidata ressaltou a necessidade das mulheres governarem Minas, o fortalecimento da saúde pública na cidade, inclusive em parceria com a UNIFEI. "Vamos ressignificar as (PPP), vamos fazer valer a vontade do povo mineiro com as parcerias públicos do povo. CEMIG E COPASA 100 % públicas e como motores do desenvolvimento de renda e trabalho em todo o Estado", ressaltou.

Em Itajubá, Indira fez panfletagem na porta da universidade e conversou com estudantes, técnicos administrativos e professores.





Renata Regina

Renata Regina (PCB) iniciou o dia com uma panfletagem na área hospitalar, em Belo Horizonte. À tarde ela seguiu para assinatura da carta Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Por fim, concluiu a agenda de campanha distribuindo folhetos da candidatura na PUC.