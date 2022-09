Campanha de Lula se reúne com Moraes para discutir violência nas eleições

Alexandre de Moraes se encontra com equipe de Lula (PT) nesta quinta-feira (22/9) (foto: Antonio Augusto/Secom/TSE)

A Coligação Brasil da Esperança, que compõe a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Planalto, reúne-se nesta quinta-feira (22/8) com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Alexandre de Moraes, para discutir a segurança na reta final para as eleições e no primeiro turno.