Sem citar nomes, FHC pede voto 'pró-democracia'

PSDB, partido do ex-presidente brasileiro, apoia Simote Tebet (MDB) nessas eleições (foto: Alex Silva/Estadão Conteúdo )

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) defendeu nesta quinta-feira (22/9) que os eleitores brasileiros votem em candidatos que defendam as instituições, direitos iguais e a preservação do meio ambiente. Em nota divulgada hoje, FHC não citou candidatos específicos.

Nota pública ' Voto Pró-Democracia nas Eleições: "Como é do conhecimento público, tenho idade avançada e, embora não apresente nenhum problema grave de saúde, já não tenho mais energia para participar ativamente do debate político pré-eleitoral. %u2014 Fernando Henrique Cardoso (@FHC) September 22, 2022

"Peço aos eleitores que votem no dia 2 de outubro em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade, defende direitos iguais para todos independentemente da raça, gênero e orientação sexual, se orgulha da diversidade cultural da nação brasileira, valoriza a educação e a ciência e está empenhado na preservação de nosso patrimônio ambiental, no fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades e no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional", disse o ex-presidente.

Recado velado

Aos 91 anos, FHC afirmou ainda que não tem nenhum problema de saúde grave, mas que "não tem mais energia" para participar ativamente do debate eleitoral.

Apesar de não haver citações a nenhum candidato específico, a carta é considerada um recado velado a Jair Bolsonaro (PL), que disputa a reeleição e é criticado exatamente por seus ataques às instituições democráticas e pelo desmonte de áreas como a cultura, a ciência e pesquisa. A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tentou contato com FHC para uma declaração de apoio ainda no primeiro turno. Porém, seu partido, o PSDB, apoia oficialmente a candidatura da senadora Simone Tebet (MDB).

Confira a nota na íntegra:

