Jingle de candidato de MG viraliza: 'Queremos bancada da maconha'

No jingle de campanha, Dário se posiciona contra a proibição da maconha (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Os jingles são uns dos pontos altos da campanha eleitoral no Brasil. Se nem sempre conseguem influenciar o eleitorado, com muita frequência, proporcionam boas temporadas de entretenimento. As próximas duas semanas dirão se o jingle do candidato a deputado federal por Minas Gerais Dário de Moura (PSOL-MG) será eficaz para elegê-lo. O que já está claro é que, ao menos a função de entreter, a música já cumpriu.Dário (PSOL-MG) decidiu embalar sua campanha com um funk em prol da legalização da maconha, uma de suas principais bandeiras. No vídeo, postado nesta segunda-feira (19/9) no TikTok, o postulante dança ao lado de dois jovens e apresenta aos eleitores um projeto ousado: "Boi, bala e bíblia, isso só nos envergonha. Agora queremos ver é a bancada da maconha".Em pouco mais de 24 horas, o vídeo acumulou 230 mil visualizações. No horário gratuito, o candidato afirma que "maconha é remédio. Maconha é emprego. Maconha é dinheiro para o SUS e Educação", e não poupa críticas ao presidente: "droga é o Bolsonaro", argumenta.