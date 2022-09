Ipec divulga hoje nova pesquisa para presidente

De acordo com os dados da última pesquisa Ipec, divulgados em 12 setembro , o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 46% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro (PL) com 31%. Na sequência estão Ciro Gomes (PDT) e a senadora Simone Tebet (MDB), com 7% e 4%, respectivamente.