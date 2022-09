Malafaia filma chegada de Bolsonaro na embaixada brasileira de Londres

Bolsonaro está acompanhado do pastor Silas Malafaia e do padre Paulo Antonio de Araújo (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Convidado na comitiva do presidente Jair Bolsonaro (PL), o Pastor Silas Malafaia publicou um vídeo na embaixada brasileira em Londres, no Reino Unido, mostrando a chegada do presidente, na manhã deste domingo (18/9). O presidente foi recebido por um grupo de apoiadores, com bandeiras do Brasil.