Pesquisa em Pernambuco: Marília tem 30,5%; Ferreira, 14,7%; e Raquel, 13,8%

Marília lidera nas intenções de voto para o governo de Pernambuco (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados/Divulgação/Divulgação)

Pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa sobre as intenções de voto para o governo de Pernambuco, divulgada neste sábado (17/9), aponta a deputada federal Marília Arraes (Solidariedade-PE) à frente na corrida eleitoral. De acordo com o levantamento, a parlamentar tem 30,5% das intenções de voto.