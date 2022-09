Ex-Flamengo e Santos, vereador é denunciado por estupro

Vereador Whelliton Silva (PL-SP) foi denunciado por estupro, abuso de poder e "rachadinha" (foto: Reprodução/Instagram)

Defesa do vereador Whelliton Silva

O vereador e ex-jogador do Flamengo e do Santos, Whelliton Silva (PL-SP) foi denunciado por estupro, abuso de poder e "rachadinha". A Câmara dos Vereadores de Praia Grande, localizada no litoral de São Paulo, analisa o pedido de cassação contra o parlamentar. No entanto, ele negou as acusações e disse está sendo "vítima de armação política".De acordo com o, a autora da denúncia apontou que faz uso de medicamentos e, após oferta do vereador, tomou bebidas alcoólicas e, em seguida, foi levada para o apartamento, local onde teria ocorrida a agressão sexual. Ela afirmou, ainda, que o suposto estupro causou "grave abalo psicológico", precisando de internação com urgência.Ainda segundo a denúncia, Whelliton Silva prometeu à denunciante o emprego de assessora parlamentar. O salário na Câmara é de R$ 12.285,81, e o parlamentar ofereceu remuneração de R$ 2,4 mil. A diferença seria devolvida com saques bancários, o que significa que o ato pode ser configurado como "rachadinha', informou o portal G1.Em relação ao abuso de poder, a mulher denunciou que foi perseguida por agentes da Guarda Civil Municipal e alegou que eles foram mandados pelo parlamentar.No Instagram, o vereador Whelliton Silva publicou uma nota em que nega as acusações. "Estou sendo vítima de uma armação política orquestrada por pessoas inescrupulosas que se aliaram à uma irresponsável, mas não impunível. Sigo certo de que a justiça será feita e tanto essa irresponsável quanto os que estão por trás dessa armação, serão responsabilizados", disse.O estudo da denúncia pelo grupo de análise do pedido de cassação deve ser concluído em 90 dias. Se não houver julgamento até o prazo estipulado, o processo será arquivado.O Correio tentou entrar em contato com a equipe de Silva para explicar mais detalhes sobre a defesa (além da apontada no post do Instagram), mas até o momento não recebeu resposta. Caso ocorra, o texto será atualizado.Confira ado vereador Whelliton Silva (PL-SP) na íntegra: