Everaldo Marques é atacado por bolsonaristas por citar número 13

Você tá cansado? Eu também, muito! Sorte a minha que faltam só 13 dias... %u2014 %u0415veraldo Marques (@everaldomarques) September 14, 2022

Eu tô falando das MINHAS FÉRIAS! Mas das duas uma: ou tem muito robô por aqui ou a galera tá pior que eu fazendo conta - e interpretando texto! https://t.co/UuaQyNhX3J %u2014 %u0415veraldo Marques (@everaldomarques) September 14, 2022

Um simples comentário do jornalista Everaldo Marques sobre a proximidade das suas férias, no seu Twitter, despertou a ira de apoiadores do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), nesta quarta-feira (14/9)."Você tá cansado? Eu também, muito! Sorte a minha que faltam só 13 dias..." foi a postagem que fez com que bolsonaristas viessem criticar o narrador esportivo, que se defendeu afirmando que está apenas falando de seu recesso. As eleições deste ano estão marcadas para o dia 2 de outubro, daqui a 19 dias."Eu tô falando das MINHAS FÉRIAS! Mas das duas uma: ou tem muito robô por aqui ou a galera tá pior que eu fazendo conta - e interpretando texto!", comentou Everaldo.