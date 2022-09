Veja quais pesquisas eleitorais do RJ serão divulgadas esta semana

Confira quais pesquisas serão divulgadas sobre o estado do Rio de Janeiro nesta semana (foto: Divulgação)

Nesta semana, ao menos quatro pesquisas eleitorais serão divulgadas, segundo informações registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sobre a corrida eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. Na quinta-feira (15/9), Datafolha e Quaest divulgam seus levantamentos eleitorais.