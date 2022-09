Padre ironiza segurança de urna eletrônica em missa

(foto: Arte sobre reprodução/Redes sociais)



Candidato ao segundo mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o deputado estadual Coronel Sandro (PL) reproduziu em seu perfil no Instagram um vídeo que mostra um padre ironizando o sistema de votação no Brasil. Segundo o sacerdote da cidade de Laranjeiras, no Sergipe, "parece que a única coisa realmente segura é a urna eletrônica, porque no resto, qualquer hacker pode entrar". Ele acrescenta que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deveria "compartilhar conosco" a tecnologia, pois "nem a Nasa" consegue entrar.





EM Confirma verificou e concluiu que o vídeo é VERDADEIRO.



O vídeo do candidato mineiro foi publicado em 31 de julho, mas os fatos ocorreram alguns dias antes, no dia 3, durante solenidade de São Pedro e São Paulo. O padre em questão é Francisco de Assis Souza, da paróquia Primogênita do Coração, na abrangência da Arquidiocese de Aracaju.



Ele falou da urna eletrônica não no momento da homilia, como afirma o narrador do primeiro vídeo postado em redes sociais, em 22 de julho, mas no final da missa, enquanto passava alguns recados. Padre Francisco alertava os fiéis que no dia anterior a paróquia havia sofrido um ataque cibernético e que, felizmente, dano algum havia sido causado. Na sequência, ele tece as ironias ao sistema de votação.





O vídeo original está postado no canal do Youtube da paróquia, que disponibiliza nessa rede as gravações de suas celebrações.





O EM Confirma tentou contato com o padre por meio da assessoria da Arquidiocese de Aracaju, mas não teve retorno até a publicação desta verificação.