Urnas eletrônicas são usadas no Brasil desde 1996 (foto: ANTONIO AUGUSTO/TSE)





O horário gratuito de rádio e televisão para o primeiro turno das eleições deste ano começa hoje e vai até 29 de setembro. O tempo de cada legenda ou coligação ficou definido no Plano de Mídia das Eleições 2022, aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





Consta do plano de mídia a ordem e o tempo de veiculação da propaganda, em bloco e inserções, que cada partido ou coligação terá para promover as suas candidaturas.





No caso de segundo turno, os candidatos retomam o pedido de votos em 7 de outubro e seguirão até 28 de outubro. A Justiça Eleitoral já definiu a divisão dos tempos de cada coligação no caso da disputa presidencial.





O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou, ontem, que três universidades atestaram a segurança da nova urna eletrônica que será utilizada nas eleições deste ano, marcadas para outubro.





Os testes nos códigos-fonte das urnas foram feitos pela Universidade de São Paulo (USP), pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que já entregaram as conclusões ao tribunal.





O resultado foi que as urnas eletrônicas são ainda mais modernas e seguras do que antes. Sendo assim, os brasileiros podem confiar sem medo.





Já o TRE-MG fez ontem reunião de instalação da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica (Cave). A comissão foi instituída pela Resolução 1.222/2022, presidida pela juíza Roberta Fonseca (juíza auxiliar da vice-presidência e Corregedoria).





A Cave tem a responsabilidade de organizar e supervisionar o teste de integridade das urnas e o teste de autenticidade dos sistemas nas eleições deste ano.





“O desafio e a responsabilidade são enormes, mas todos os integrantes da Comissão e os demais magistrados e servidores do TRE que vão colaborar conosco estão bastante comprometidos com o trabalho”, disse a juíza.





O sorteio para definir as urnas que serão submetidas às auditorias acontecerá na véspera de cada dia de votação, isto é, em 1º de outubro (véspera do primeiro turno) e 29 de outubro (véspera do segundo).





No teste de integridade, 33 seções eleitorais de Minas serão sorteadas. As urnas dessas seções serão retiradas de seus locais de origem (já lacradas, constando os dados de candidatos e dos eleitores da seção) e transportadas, de carro ou avião, para BH, onde ficarão sob a vigilância da Polícia Militar.





Elas serão substituídas na seção eleitoral por outras urnas eletrônicas de reserva, já existentes nas zonas eleitorais.





Posse no TSE

Na manhã de ontem, a ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha tomou posse no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na cerimônia, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, falou da “grande satisfação” desse momento e fez referência à ministra como “grande defensora da democracia” que muito contribuirá para ajudar a Justiça Eleitoral a garantir “tranquilidade e segurança nas eleições 2022”. O vice-presidente do TSE, Ricardo Lewandowski, se manifestou e tratou a ministra como “companheira excepcional, preparada intelectual e profissionalmente”.





E passa por Minas

Cármen Lúcia agradeceu e disse se sentir “honrada” em poder voltar a cumprir essa missão na Casa da Democracia, como é chamado o TSE. “Temos um dever com a cidadania e saberemos honrar, como feito até aqui, dando exemplo de eleições limpas e transparentes.” Natural de Montes Claros, Cármen Lúcia se formou em direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUC Minas) e fez mestrado em direito constitucional na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Foi professora titular de direito constitucional da PUC Minas e procuradora do estado de Minas Gerais.





Pela paz mesmo?

O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, participou, ontem, da cerimônia em homenagem ao Dia do Soldado, no quartel-general do Exército, em Brasília. Ele não discursou nem falou com a imprensa. No evento, os ministros da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, da Educação, Victor Godoy, da Cidadania, Ronaldo Bento, das Comunicações, Fábio Faria e o advogado-geral da União, Bruno Bianco, receberam a Medalha do Pacificador. A honraria é concedida a militares ou civis que tenham prestado serviço ao Exército Brasileiro.





Sem fake news

A Assembleia Legislativa (ALMG) e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) firmaram cooperação para promover o voto consciente e garantir o combate às fake news, tão recorrentes na campanha eleitoral. Para além da parceria em si, o presidente da ALMG, deputado Agostinho Patrus (PSD), fez coro à mobilização em defesa da democracia, que se opõe, Brasil afora, aos movimentos críticos à confiança das eleições. Na solenidade, Patrus fez veemente defesa dos trabalhos do TRE-MG e do TSE, “diante do momento desafiador de infundadas contestações ao processo eleitoral”.





“Glória de Caxias”

“Soldado brasileiro! Se, em algum momento, verdades transfiguradas, notícias infundadas e tendenciosas ou narrativas manipuladas tentarem manchar nossa honra, na vã esperança de desacreditar a grandeza de nossa nobre missão, lembrem-se de que a calúnia jamais maculou a glória de Caxias. O bravo guerreiro demonstrou que seu coração de pacificador era maior que a formidável têmpera de sua espada invencível.” Quem disse foi o comandante do Exército, general Marco Freire Gomes. Presente no palanque, o presidente Bolsonaro entrou mudo e saiu calado.





Pinga-fogo

“Hoje, a Justiça Eleitoral dispõe de uma estrutura eficiente, que confere segurança, transparência e agilidade às eleições, assegurando plena legitimidade ao processo democrático”, afirmou o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus.





Como informado, ontem, por esta coluna, Agostinho participou da solenidade ao lado presidente do TRE-MG, Maurício Soares, da defensora pública-geral Raquel Dias, e diante de uma plateia formada por desembargadores, parlamentares e muitas outras autoridades.





“Se soubesse que o manifesto seria para ser usado para fustigar o atual governo e apoiar um candidato de oposição, no caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eu não teria assinado” disse Marco Aurélio de Mello em entrevista à CNN Brasil.





Ele se referia à “Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado democrático de direito”. E teve mais: “Se arrependimento matasse, vocês estariam eram encomendando a minha missa de sétimo dia”, acrescentou o ex-ministro Marco Aurélio.





Se a notícia é que 50% não falam de política para não brigar, melhor encerrar rapidinho por hoje. Afinal, o fim de semana está chegando. FIM!