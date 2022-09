Zambelli diz que vai levar denúncia contra o STF a uma corte internacional

A deputada Carla Zambelli (foto) está em São Paulo (SP) para ato pró-Bolsonaro (foto: Michel Jesus/ Câmara dos Deputados - 3/2/20)

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) disse em um carro de som na avenida Paulista esperar que esta seja a última vez que seja necessária a ida dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) às ruas e anunciou uma denúncia contra ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) em âmbito internacional."Tenho um sentimento de que talvez essa seja a última vez que seja necessário a gente voltar às ruas", afirmou ela, após mencionar o que considera intimidações sobre militantes de direita.Zambelli disse ao público que todos têm a missão de até 2 de outubro "conquistar corações e mentes" pela reeleição de Bolsonaro.A deputada disse, sem entrar em detalhes, que entrará com uma denúncia contra ministros do STF na "Corte Internacional de Direitos Humanos", provavelmente se referindo à Corte Interamericana de Direitos Humanos, ligada à OEA (Organização dos Estados Americanos). Ela mencionou a ação contra empresários aliados de Bolsonaro autorizada pelo STF.