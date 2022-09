Moraes exalta 'Estado Democrático' no Bicentenário da Independência

Moraes sofre ataques de manifestantes apoiadores de Bolsonaro (foto: Antonio Augusto/Secom/TSE)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, usou as redes sociais nesta quarta-feira (7/9) para comemorar o Bicentenário da Independência do Brasil. Em um ano eleitoral, o magistrado exaltou o “Estado Democrático de Direito”.