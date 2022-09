MP quer obrigar prefeitura de Itapecerica a desocupar cargos ilegais

O Ministério Público (MP) ajuizou ação, nesta terça-feira (6/9), para obrigar a prefeitura de Itapecerica, no Centro-Oeste de Minas, a declarar vacância dos cargos ocupados por servidores aposentados. O órgão se recusou a seguir a recomendação emitida pelo promotor Pedro Henrique Andrade Santiago em agosto deste ano.

Ao todo, 113 pessoas, aposentadas nos últimos anos pelo Regime Geral da Previdência Social, continuam trabalhando na prefeitura, acumulando o recebimento de benefício da aposentadoria com a remuneração. A recomendação estabelecia um cronograma de desocupação a iniciar no dia 31 de outubro e a concluir no próximo ano.