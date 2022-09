Heleno sobre Ciro: 'Deixa ele falar já que conservadores estão proibidos'

No Twitter, Heleno publicou um trecho, retirado de uma entrevista do ex-governador do Ceará (foto: Tânia Rego/Agência Brasil)

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, general Augusto Heleno, usou seu perfil no Twitter, nesta terça-feira (6), para ironizar o candidato do PDT ao Planalto, Ciro Gomes.



Para Heleno, é bom que Ciro fale sobre o Partido dos Trabalhadores (PT), já que os "conservadores" estão proibidos de fazer públicações.





“Conservadores estão proibidos de falar, então deixem o Ciro falar”, brincou.



Nas imagens, Ciro xingava o PT e falava sobre corrupção.

“O PT transformou a corrupção em uma ferramenta central do modelo de poder deles. Aqui em São Paulo, a conexão dessa turma, de vereadores do PT com a empresa de ônibus e com o PCC [Primeiro Comando da Capital] já é muito mal cheirosa", afirmou o pedetista.



Para alguns apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, Ciro pode levar o presidente ao segundo turno, contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com crescimento em pesquisas.