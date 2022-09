Câmara de Passos cria cargos de comissão com salários de até R$ 10,3 mil

Painel que mostra a votação na Câmara de Passos: oito favoráveis, um contrário e uma abstenção (foto: Francisco Sena)

Em segunda e última votação, a Câmara de Passos aprovou, na tarde desta segunda-feira (5/8), projeto de lei do prefeito Diego Oliveira (União Brasil) que restrutura o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) no município. Com uma abstenção da vereadora Aline Macedo (PL) e oito votos favoráveis à matéria, fica criado para efeito de nomeação 14 cargos comissionados, sendo o de diretor geral com remuneração de R$ 10.397,00.









O Projeto de Lei nº 022/2022 do Executivo que dispõe sobre a estrutura organizacional e administrativa do Saae e de outras situações correlatas da autarquia, teve 15 emendas apresentadas pelas comissões e vereadores no primeiro turno.



Dessas, 13 foram aprovadas por unanimidade e duas rejeitadas pelo plenário, que manteve o texto original prevendo um ano de estabilidade para parte dos atuais servidores e a criação de 14 cargos comissionados.





Os demais cargos de livre nomeação e exoneração criados são os seguintes:





Diretor geral: R$ 10.397,00





Diretor adjunto: R$ 6.738,00





Gerente administrativo, gerente de relacionamento, gerente de projeto, gerente de operação, gerente de meio ambiente, assessor jurídico, gerente financeiro e gerente de Tecnologia da Informação: R$ 5.454,90





Assessor de Imprensa: R$ 4.518,20





Supervisor de Obras: R$ 4.374,94





Supervisor de redes e ramais: R$ 4.374,94





Secretário geral: R$ 2.900,00





Impactos no orçamento





O prefeito queria colocar o cargo de diretor geral com salário de R$ 13,5 mil, mas os vereadores aprovaram uma emenda ao projeto de lei reduzindo o valor para R$ 10.397,00.





Contratados





Em maio último, o diretor geral do Saae, Esmeraldo Pereira dos Santos, prorrogou por mais seis meses o prazo do contrato de trabalho de 68 servidores.





Em comunicado interno, ele anunciou que a partir de 1º de junho os novos contratos fossem refeitos por um período de seis meses, até que a Câmara votasse o projeto de lei da nova estrutura administrativa da autarquia e que fosse autorizada a realização de um concurso público.





A decisão acata orientação do Ministério Público de Minas Gerais e foi prontamente atendida. Todos os vínculos dos 68 servidores foram rescindidos.





A promotora de Justiça, Glaucia Vasques Maldonado de Jesus, encaminhou um ofício, após ser motivada pela direção do Saae e a Prefeitura de Passos, pedindo uma dilatação no prazo de cumprimento do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) que teve a sua data encerrada em maio de 2022 para que o Saae demitisse os funcionários e realizasse concurso público.