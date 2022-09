Lula critica mudanças de nomes dos programas: 'Babaquice verde e amarela'

Ex-presidente esteve em Belém, Pará, onde fez um comício (foto: Ricardo Stuckert/EM)

O candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) questionou a troca de nomes de projetos sociais pelo governo de Jair Bolsonaro (PL). O petista esteve em Belém, capital do Pará, onde fez um comício nessa quinta-feira (1/9).



Durante o discurso, Lula citou o programa habitacional Casa Verde e Amarela e garantiu que, se eleito, trará de volta o Minha Casa Minha Vida, criado em 2009 durante o seu segundo mandato no Palácio do Planalto.



"Essa babaquice de que tudo tem que ser de verde e amarelo, até a carteira nacional. Acabaram com a carteira profissional e criaram a fantasia da carteira verde e amarela. E o que aconteceu? Hoje, os empregos estão na informalidade", seguiu. "Eles acabaram com o Minha Casa Minha Vida e criaram o Casa Verde e Amarela. E até agora não tem uma desgraçada de uma casa verde e amarela. Nós vamos retomar o Minha Casa Minha Vida e eu vou dizer a vocês: pintem a casa do jeito que vocês quiserem", disse Lula.